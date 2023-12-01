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Сегодня, 10:41

Личка: «Лучше бы дважды проиграл «Зениту», но выиграл чемпионат»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил «СЭ» на вопрос о том, можно ли назвать «Зенит» любимым соперником бело-голубых в текущем сезоне.

Московская команда дважды обыграла петербуржцев в сезоне-2023/24. 6 августа бело-голубые победили «Зенит» со счетом 3:2 в 3-м туре РПЛ, а 29 ноября — со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Победы над «Зенитом» очень приятны. Но они умеют побеждать и другие команды, поэтому и добиваются чемпионства. Скажу честно, лучше бы дважды проиграл «Зениту», но выиграл чемпионат. Надо уметь обыгрывать команды из нижней части таблицы. «Зенит» умеет побеждать, когда надо», — сказал Личка «СЭ» на закрытой премьере веб-сериала «100 лет «Динамо».

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

В чемпионате России «Зенит» лидирует с 33 очками, «Динамо» идет на третьей строчке с 28 очками.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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