Личка: «Мостовой видит футбол по-своему. Как тренер он будет ставить качественную игру, которая бы понравилась болельщикам»

Сегодня, 09:40
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» высказался о перспективах Александра Мостового после завершения обучения на тренерскую лицензию.
— Вы упомянули российских тренеров без работы. Мостовой, например, совсем недавно проходил стажировку в «Динамо».
— Важнейшее для тренера на стажировке — учиться и воспринимать много информации. Потом нужно делать анализ и использовать это в своей философии. Копировать другого тренера тоже плохо. Мы все хотим играть как Гвардиола, но это невозможно. У каждого свои мысли. Саша по-своему видит футбол. Он должен идти по своей дороге.
— Как вы думаете, какой он тренер? На кого Мостовой может быть похож?
— Думаю, он будет ставить качественную игру, которая нравилась бы болельщикам. Не думаю, что он будет располагать 9 человек перед своими воротами и играть в длинный пас.
С 2023 экс-футболист проходит обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС.
Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».
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|Зенит
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|Динамо
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|30
|5
|Спартак
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|28
|6
|ЦСКА
|15
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|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
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|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
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|15
|12
|Кр. Советов
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|13-23
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|Химки
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|16-28
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|Факел
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|Ахмат
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|13-29
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|Оренбург
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|16-30
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Алексей Батраков
Локомотив
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|16 (10+6)
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Джон Кордоба
Краснодар
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|11 (8+3)
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Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)