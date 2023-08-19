Личка: «Не хочется терять таких игроков, как Норманн»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал «СЭ» уход полузащитника Матиаса Норманна.

«Это жизнь, это футбол. Конечно, не хочется терять таких игроков, как Арсен и Матиас (Захарян и Норманн — Прим. «СЭ»). Понятно, что мы ждем еще трансферы. Но на данный момент — минус два», — сказал Личка «СЭ».

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов.