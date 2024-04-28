Личка о возможном уходе Тюкавина из «Динамо»: «Я не переживаю. Будем работать до лета, а потом посмотрим»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о возможном уходе нападающего команды Константина Тюкавина в летнее трансферное окно.

— Константин Тюкавин показывает хорошие результаты, постоянно забивает. Не боитесь ли вы потерять его летом?

— Я не переживаю. Что будет, то будет. Это тяжело. Но я как тренер очень рад, что у него все идет хорошо. И сегодня, и во время матча с «Оренбургом» в раздевалке чуть-чуть напихал нашим нападающим, потому что они не хотят бегать. Начали чуть-чуть бегать — и вообще поменялась структура игры. Тюка забил 13 голов и отдал 8 голевых передач, это значит, что он набрал 21 очко. Лучший игрок в чемпионате сейчас, молодой парень, 21 год. Понятно, что за ним 100 процентов следят команды не только в России, но и в Европе. Это нормально, это футбол. Мы будем работать до лета, а потом посмотрим.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 15 забитыми мячами и 9 результативными передачами. В частности он забил победный гол в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита», который прошел 28 апреля. Контракт нападающего с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

(Софья Грецкая)