Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:01

Личка заявил, что не разрешил бы курить в раздевалке «Динамо»

Telegram Дзен

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что не разрешил бы курить в раздевалке своей команды.

Ранее в сети появилось видео, где вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны закурил сигарету прямо в раздевалке после победы каталонцев в класико над мадридским «Реалом» (4:0).

«Понятное дело, что попросил бы не курить (улыбается). Когда я был игроком, мои партнеры по команде тоже курили прямо в раздевалке. Еще знаю футболиста, который пошел курить сразу после завершения первого тайма. Захотелось ему чуть-чуть никотина, бывает.

Как тренеру, мне бы не хотелось наблюдать такую картину в раздевалке. Если хочешь покурить, иди туда, где никого нет. Я бы 100% запретил курить в раздевалке.

Но однозначного запрета в приниципе быть не может. Это личное дело каждого. Могу только запретить делать это в раздевалке. А потом футболист уезжает со стадиона — там у него своя жизнь. Это невозможно контролировать», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Небензя осудил организованное Западом заседание СБ ООН по Украине
Футболист из Таджикистана забил 14 голов, сборная победила со счетом 33:0
Опубликованы кадры подбитой техники ВСУ в районе освобожденного Селидово
Жулин сравнил Северную Корею со сталинской Москвой
«МЮ» выгнал тен Хага и купил нового тренера за 10 млн. Что происходит в «Манчестер Юнайтед»
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Сегодня
Вчера
Неделя