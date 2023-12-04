Личка: «Ни одна белорусская команда не усилила бы РПЛ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном появлении белорусских клубов РПЛ.

«Чтобы клубы из Белоруссии присоединились к РПЛ, это надо правильно регламентировать. На сегодняшний день между белорусским и российским футболом большая разница. Уровень футбола в Белоруссии гораздо ниже, сто процентов. Ни одна команда не усилила бы РПЛ», — цитирует Личку Sport24.

46-летний чешский специалист работал в чемпионате Белоруссии с 2018 по 2019 год. Он был ассистентом главного тренера в брестском «Динамо», а затем возглавил команду. Под руководством Лички «Динамо» выиграло чемпионат и Суперкубок Белоруссии.

С лета текущего года Личка тренирует московское «Динамо». До этого он работал в «Оренбурге».