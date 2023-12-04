Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:06

Личка: «Ни одна белорусская команда не усилила бы РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото ФК «Динамо»
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном появлении белорусских клубов РПЛ.

«Чтобы клубы из Белоруссии присоединились к РПЛ, это надо правильно регламентировать. На сегодняшний день между белорусским и российским футболом большая разница. Уровень футбола в Белоруссии гораздо ниже, сто процентов. Ни одна команда не усилила бы РПЛ», — цитирует Личку Sport24.

46-летний чешский специалист работал в чемпионате Белоруссии с 2018 по 2019 год. Он был ассистентом главного тренера в брестском «Динамо», а затем возглавил команду. Под руководством Лички «Динамо» выиграло чемпионат и Суперкубок Белоруссии.

С лета текущего года Личка тренирует московское «Динамо». До этого он работал в «Оренбурге».

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
1
Обсудить
Читайте также
В «Локомотиве» уверены, что Дзюба останется в клубе после этого сезона
«Суперзвезда». Панарин подарил Нью-Йорку первый домашний хет-трик за «Рейнджерс»
Жена идет пешком: Верховный суд признал законным конфискацию авто у супругов
Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ
Медведев пошутил над «солидарностью» Запада с Украиной
Пенсия за выслугу лет в 2024 году: на сколько повысят, кому назначат
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Круговой: «Футбольная столица России — Петербург, я не поменял свое мнение»

Игнатьев выступил за возвращение системы «весна-осень» в РПЛ