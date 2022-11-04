Личка заявил, что «Оренбург» отпустит Сычевого, если ему поступит хорошее предложение

Сегодня, 22:12
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего клуба Владимира Сычевого.
— У Сычевого кончается контракт. Очень маленькие отступные. Что делать?
— Это вопрос к президенту клуба и главному директору. Если он уйдет в лучшую команду, мы скажем ему спасибо за работу. И будем желать всего хорошего. Он сделал большой шаг вперед, поедет в сборную России. Он это заслужил. Если у него будет хорошее предложение, мы не будем его держать. «Оренбург» маленькая команда, мы можем развивать игроков.
— У него нет звездной болезни?
— Уже нет. Я бы сказал, что ее вообще не было. Он всегда делал ту работу, которую делал всегда.
— Он сделал предложение на поле, но имел желтую карточку. Чуть не подвел команду.
— Это особый момент. Судьи могли показать и желтую, но по-человечески поступили. Желаю Сычевому, чтобы эта жена была единственная и до конца жизни.
— А если бы его удалили?
— Не знаю, не удалили же.
— Вас он не пригласил на свадьбу?
— Пока не разговаривали на эту тему.
Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей за «Оренбург», в которых забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу.