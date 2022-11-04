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Сегодня, 22:12

Личка заявил, что «Оренбург» отпустит Сычевого, если ему поступит хорошее предложение

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего клуба Владимира Сычевого.

— У Сычевого кончается контракт. Очень маленькие отступные. Что делать?

— Это вопрос к президенту клуба и главному директору. Если он уйдет в лучшую команду, мы скажем ему спасибо за работу. И будем желать всего хорошего. Он сделал большой шаг вперед, поедет в сборную России. Он это заслужил. Если у него будет хорошее предложение, мы не будем его держать. «Оренбург» маленькая команда, мы можем развивать игроков.

— У него нет звездной болезни?

— Уже нет. Я бы сказал, что ее вообще не было. Он всегда делал ту работу, которую делал всегда.

— Он сделал предложение на поле, но имел желтую карточку. Чуть не подвел команду.

— Это особый момент. Судьи могли показать и желтую, но по-человечески поступили. Желаю Сычевому, чтобы эта жена была единственная и до конца жизни.

— А если бы его удалили?

— Не знаю, не удалили же.

— Вас он не пригласил на свадьбу?

— Пока не разговаривали на эту тему.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей за «Оренбург», в которых забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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