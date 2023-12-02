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Сегодня, 15:45

Личка заявил, что отказался бы от предложения тренировать сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, хотел бы он тренировать сборную России.

«Думаю, я не дорос до уровня сборной России. Честно, я об этом не думаю. Если бы мне пришло предложение возглавить сборную Чехии, я бы ответил отказом. Если предложат тренировать вашу национальную команду, тоже откажу. Пока что я хочу работать на клубном уровне, сконцентрирован на этой работе», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. На данный момент московский клуб идет третьим в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 16 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-esli-predlozhat-trenirovat-sbornuyu-rossii-otkazhu/
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ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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