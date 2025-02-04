Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:23

Личка заявил, что рассчитывает на Бителло во второй половине сезона

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что вернувшийся в расположение команды полузащитник Бителло примет участие в ближайшем матче бело-голубых в Winline Зимнем кубке РПЛ со «Спартаком».

— Как Бителло внедряется в команду после возвращения? Насколько вы ему доверяете?

— Бителло вернется тоже. Он под конец сбора приехал в Катар. У него была индивидуальная тренировка сегодня утром. В игре со «Спартаком» уже будет.

— Вы пообщались с ним?

— Да.

— Вы на него рассчитываете?

— Да.

25-летний футболист с опозданием присоединился к московскому клубу на сборах, после того как «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что не дает согласия на переговоры с игроком. Изначально Бителло не намеревался возвращаться в расположение бело-голубых.

Футбол
РПЛ
Бителло
Марцел Личка
Читайте также
Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы
Глава УФАС по Карелии Артур Пряхин покончил с собой
Марченко переведен в список травмированных на неопределенный срок
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
Самые богатые клубы России «Спартак» и «Зенит» развязали войну кошельков
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Пари НН» близок к завершению сделки по уругвайцу Весино
Дюпин прокомментировал матч против «Динамо»
Дюпин о стычке в матче с «Динамо»: «Такое часто бывает на сборах — игроки находятся под нагрузкой, плюс накал страстей»
Личка прокомментировал игру Тормены в товарищеском матче «Динамо» — «Краснодар»
Николич: «Поверьте, на игроков ЦСКА сейчас оказывается большая нагрузка»
Круговой рассказал о различиях сборов Николича с предыдущими тренерами
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя