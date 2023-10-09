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Сегодня, 18:17

Личка: «Русские выпивают больше алкоголя, чем чехи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о специфике русских людей.

«Специфика русских — любите пить водку, а чехи — пиво. Но, будем честны, русские выпивают больше алкоголя, чем мы. Это точно», — цитирует Личку «РБ Спорт».

46-летний чех возглавляет «Динамо» с лета этого года. Ранее Личка тренировал «Оренбург» и брестское «Динамо» в чемпионате Белоруссии.

После 11 туров «Динамо» с 17 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре бело-голубые сыграли вничью с «Факелом» (0:0).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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