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17 ноября, 23:31

Личка: «Вижу запал в глазах Смолова, он может играть на хорошем уровне еще 3-4 года»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил физическую форму нападающего бело-голубых Федора Смолова.

«Футболисту в его возрасте важно уделять много внимания своему организму, процессу восстановления. Если не будет никакой серьезной травмы, то Федор может спокойно играть еще 3-4 года на хорошем уровне», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

Также он предположил, мог ли Смолов на данном этапе своей карьеры устать от футбола.

«Нет-нет. Вижу в его глазах запал. Честно скажу, если бы журналисты приходили на каждую тренировку, то убедились бы в том, что Смолов работает с такой же самоотдачей, как и молодые игроки. Нет такого, что он просит снизить нагрузки или говорит: «Марцел, я устал», — добавил тренер.

Смолов выступает за «Динамо» с 2022 года. В текущем сезоне 33-летний футболист провел 14 матчей за бело-голубых в РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. До этого форвард играл в «Сельте», «Локомотиве», «Краснодаре», «Урале» и других командах. Смолов входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России и чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-smolov-ne-ustal-ot-futbola-on-mozhet-igrat-na-horoshem-urovne-do-37-let/
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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