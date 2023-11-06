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6 ноября, 22:50

Личка — о ничьей с «Сочи»: «Я очень зол и разочарован, ментально команда не выдерживает в критические моменты»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничейный результат в матче против «Сочи» (3:3) в 14-м туре РПЛ.

Бело-голубые ходу встречи выигрывали со счетом 3:1, но дважды пропустили во втором тайме и сыграли вничью.

«К сожалению, во втором тайме получилась копия игры с «Крыльями Советов» (3:3). Мы могли забить четвертый гол — к сожалению, не забили. Мы думали, что мы уже выиграем, что ничего не может случиться.

Когда соперник забил второй гол, мы ментально пошли вниз. Хорошо, что «Сочи» забил только три гола, потому что игра могла закончиться и 4:3 в их пользу.

Ментально сильные команды находятся наверху, а мы ментально валимся, если соперник забивает. Я очень зол из-за этого момента. Этот сезон может закончиться так же, как и год назад, потому что ментально команда не выдерживает в критические моменты в игре.

Я очень разочарован результатом, потому что мы могли выйти на 4:1 и доигрывать матч на половине поля соперника, но мы не показали характер», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» (10) остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
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Марцел Личка
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