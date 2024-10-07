Личный тренер Пьянича по физподготовке: «Подавать пример молодым — для него большая ответственность»

Фелипе Карвальо, личный тренер полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича по физической подготовке, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о форме футболиста. Пьянич работал с Карвальо во время нахождения в статусе свободного агента.

«Со временем Пьянич адаптируется. Ему нужно играть. Подавать пример молодым — для него большая ответственность. Равно как и важно использовать свои игровые минуты», — сказал Карвальо «СЭ».

Московский клуб объявил о переходе полузащитника 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на год с возможностью продления на сезон.