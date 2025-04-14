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14 апреля, 19:39

Личный тренер Виллиана Роши назвал бразильца настоящим профессионалом: «Работает даже в отпуске»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Личный тренер защитника ЦСКА Виллиана Роши, Руан Алваренга, рассказал о подготовке футболиста.

— Виллиан очень прост, — начал Алваренга. — Он очень скромный и семейный человек. Виллиан уделяет первостепенное внимание общению с женой и дочерью. С ним очень легко работать, учитывая его ответственность. Он очень хорошо следит за собой. Роша настоящий профессионал.

— Есть ли у него какой-либо предматчевый ритуал?

— Обычно он не меняет свой ритуал. Он много отдыхает. Роша из тех, кто много работает, даже когда находится в отпуске. Ему 30 лет, и он очень хорошо заботится о себе. Он знает, когда нужно отдыхать, а когда готовиться. В этом году он много работал во время отпуска. Это человек, который заботится о себе даже когда отдыхает. В этом сезоне Виллиан вернулся в ЦСКА лучшей форме, чем в предыдущих, и мы видим результаты на поле.

Это был очень хороший сезон. Роша игрок с прекрасным характером и большим сердцем. Он отдает все для команды. У него очень хороший сезон, он играет, причем очень качественно. Неудивительно, что ЦСКА сыграл на ноль в 15 матчах сезона из 26. Он особенный игрок. Роша является основополагающим футболистом для ЦСКА, и мы видим это в этом сезоне.

Он физически сильный защитник. Виллиан эталонный игрок в игре на втором этаже. У него много силы и мощи. У Роши отличное чтение игры, он очень быстро улавливает моменты игры. Виллиан очень умный защитник. Он один из лучших на своей позиции в мире.

После 24 туров ЦСКА с 47 очками занимает четвертое место в РПЛ.

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Виллиан Роша
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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