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Зюганов: «Смотрим на «Динамо» и чем гордимся? Гордимся Яшиным. Самый удивительный человек на земле»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о легендарном вратаре «Динамо» Льве Яшине.

«Вот смотрим на «Динамо» и чем гордимся? Гордимся Львом Яшиным. Это самый удивительный человек на земле. Когда я в первый раз приехал в Москву, то было желание посетить Красную площадь и Кремль, ВДНХ и попасть на стадион «Динамо», посмотреть игру Льва Яшина. Я в первую очередь это сделал. В музее «Динамо», который открывается 18 апреля, будет большой уголок, посвященный его искусству. У него 58 правительственных наград! Герой Социалистического труда, два ордена Трудового Красного Знамени. Вот на этом надо воспитывать и учить», — сказал Зюганов.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ-2022/23, набрав 35 очков в 20 матчах.

Ранее Зюганов поддержал инициативу об отмене Fan ID.

Лев Яшин
ФК Динамо (Москва)
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