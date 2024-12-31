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Сегодня, 16:55

Лидер молодежной сборной Ирана может продолжить карьеру в РПЛ

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Футбольный агент Фаршид Карими рассказал об интересе команд РПЛ к иранскому нападающему «Малавана» Резе Гандипуру.

«К Гандипуру есть интерес из Европы, но также несколько клубов РПЛ связывались с нами по поводу его возможного трансфера. Мы находимся в контакте с российскими клубами по поводу Гандипура. Гандипур является классическим нападающим-киллером, он сейчас один из самых талантливых молодых футболистов Ирана», — сказал Карими Metaratings.ru.

18-летний форвард в нынешнем сезоне забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 13 матчах чемпионата Ирана.

Источник: Metaratings.ru
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