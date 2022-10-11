Лихачев считает, что в этом сезоне «Динамо» будет трудно претендовать на чемпионство

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал, что думает о результатах команды в этом сезоне.

«Я думаю, что в этом сезоне «Динамо» будет уже трудно претендовать на медали. Игра у бело-голубых продолжает не ладиться, хотя по подбору футболистов все, казалось бы, неплохо. Но пока не получается сделать из них такой цельный ансамбль, который может играть и ярко, и результативно, и набирать очки», — цитирует Лихачева «РБ Спорт».