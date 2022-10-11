Лихачев считает, что в этом сезоне «Динамо» будет трудно претендовать на чемпионство

Сегодня, 09:55
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал, что думает о результатах команды в этом сезоне.
«Я думаю, что в этом сезоне «Динамо» будет уже трудно претендовать на медали. Игра у бело-голубых продолжает не ладиться, хотя по подбору футболистов все, казалось бы, неплохо. Но пока не получается сделать из них такой цельный ансамбль, который может играть и ярко, и результативно, и набирать очки», — цитирует Лихачева «РБ Спорт».
«Динамо» с 17 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче бело-голубые дома сыграют с «Оренбургом» 15 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования