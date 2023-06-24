Лихачев заявил, что назначение Лички в «Динамо» вызывает тревогу

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился мнением о назначении чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».

«С одной стороны, это неожиданный выбор, но с другой — было много слухов, поэтому не такая уж это и неожиданность. Есть большие опасения, потому что предыдущая команда Лички не слишком хорошо играла в обороне, а без этого, на мой взгляд, в современном футболе все равно очень тяжело. Особенно учитывая то, что у «Динамо» и до этого, при Йокановиче, были проблемы с игрой в защите. Поэтому то, как это все сейчас будет выстраиваться, вызывает большие вопросы, и я бы даже сказал тревогу», — приводит «РБ Спорт» слова Лихачева.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.