Липовой стал самым проверяемым РУСАДА на допинг футболистом с начала года

Полузащитник самарского клуба «Крылья Советов» Данил Липовой стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) футболистом с начала 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

23-летний Липовой за одиннадцать месяцев 2022 года был проверен РУСАДА на допинг дважды в августе и один раз в ноябре.

По два раза в 2022 году были протестированы Виктор Мелехин («Ростов»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»), Евгений Морозов («Факел»).

За одиннадцать месяцев текущего года Российское антидопинговое агентство протестировало на допинг 88 игроков чемпионата России.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.