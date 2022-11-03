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Сегодня, 10:22

Литвинов может восстановиться к матчу с «Зенитом»

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов возобновил тренировки с основной командой, но пока выполняет упражнения с ограничениями. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, футболист, скорее всего, попадет в заявку на матч 16-го тура РПЛ с «Сочи», который состоится 5 ноября. Отмечается, что игрок полностью восстановится к игре с «Зенитом» в рамках группового этапа Куба России.

Литвинов получил травму в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). Сообщалось, что он пропустит около двух недель.

21-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «Спартака» 12 матчей в РПЛ, в которых забил 1 мяч.

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashchitnik-spartaka-litvinov-mozhet-vosstanovitsya-k-matchu-s-zenitom-1402830/
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