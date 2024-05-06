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Сегодня, 11:55

Литвинов назвал игрока «Спартака», похожего качествами на де Брейне

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, кого из топ-футболистов хотел бы видеть в команде.

— Если бы можно было взять в «Спартак» любого футболиста, кто бы это был?

— Называть Мбаппе — примитивно, поэтому назову Де Брейне. Мне он нравится как футболист, который может из любой ситуации создать голевой момент для нападающих. Еще Де Брейне может решить исход игры.

— Есть ли в «Спартаке» футболист, похожий по качествам на него?

— Да, есть — Даня Зорин. Сейчас он, к сожалению, травмирован. Надеюсь, Даня скоро выйдет и у него все получится, — цитирует Литвинова Sport24.

20-летний Зорин является воспитанником «Спартака». С августа 2023 по 31 декабря того же года на правах аренды выступал за минское «Динамо». На его счету 11 игр, 7 голов и 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-644775-litvinov-nazval-futbolista-spartaka-kotoryy-po-kachestvam-pokhozh-na-de-breyne
Кевин де Брейне
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
Сергей Литвинов
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