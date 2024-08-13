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Сегодня, 15:49

Литвинов — о своем игровом времени: «Нельзя быть эгоистом и думать только о себе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в комментарии «СЭ» рассказал, как относится к количеству своего игрового времени в текущем сезоне РПЛ.

«Думаю, тут не надо искать подвох. Тренер считает, что ребята другие должны играть. В Кубке я получал игровую практику. В прошлой игре вышел. Мое дело — набирать, доказывать и стараться всеми способами помочь команде. Не обсуждали эту тему с тренером.

Я работаю и стараюсь. Нельзя быть эгоистом и думать только о себе. Надо думать о команде. Если на данный период времени кто-то сильнее, надо работать и доказывать. В игре с «Ахматом» получилось так, что у Никиты (Чернова — Прим. «СЭ») травма. Надо быть готовым в любую секунду помочь команде», — сказал Литвинов «СЭ».

22-летний футболист является воспитанником красно-белых, за главную команду он выступает с 2019 года. Контракт россиянина рассчитан до лета 2026 года.

«Спартак» с 7 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.

Руслан Литвинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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