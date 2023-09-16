Литвинов объяснил отсутствие в заявке «Спартака» на матч с «Сочи»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов объяснил отсутствие в заявке команды на матч 8-го тура РПЛ против «Сочи».

— Почему не в заявке?

— Повреждение небольшое есть.

— Правда, что вас в сборной сломали, Гильермо (Абаскаль, — Прим. «СЭ») жалуется, что вы неудачно съездили в сборную.

— Нет, обычное повреждение.

Матч пройдет сегодня, 16 сентября, на «Открытие Банк Арене». Начало — в 19.00 мск.