Литвинов — ничьей с «Ахматом»: «Забрали мяч, тотальный контроль, но не смогли забить»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

— Полностью владели инициативой. Были моменты, не использовали. Где-то подвыручил Шелия у них, где-то защитники из пустых ворот вытаскивали. Не знаю, что сказать. Всю игру владели инициативой. Забрали мяч, тотальный контроль. Но не смогли забить. Были и у них моменты, но смогли как-то нейтрализовать.

— Ты сказал, что смогли нейтрализовать, но чувствовалось ли, как «Ахмат» тянул время?

— Ну да, у них тактика была. Как бы все 11 игроков были за линией мяча. Мне кажется, 50 процентов игрового времени мы находились на их половине поля. Зачастую в таких матча решают микромоменты, может, какое-то везение. Например стандарт, как это получилось у «Локомотива» против «Ахмата».

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.