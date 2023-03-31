Литвинов о большом количестве игроков «Спартака» в сборной России: «Как будто в родном клубе»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от выступления за сборную России.

— Были дни, чтобы восстановиться после матчей за сборную России, — сказал Литвинов в интервью пресс-службе «Спартака». — Сейчас ощущаю себя на сто процентов.

— Самый памятный момент в матчах за сборную? Когда головой мяч вынесли?

— Да, можно это отметить. Все придали столько значимости этому моменту. Как по мне — это игровая ситуация, в которой каждый защитник поступил бы так же.

— В сборной было много игроков «Спартака». Такое количество партнеров помогало?

— Конечно, как будто дома находимся, в родном клубе. На поле это тоже играло какую-то роль, потому что есть сыгранные связки.

— Для вас это не первые матчи за сборную России. Уже чувствуете себя полноценно своим?

— В этот раз был уже поувереннее, понимал, что надо меньше ошибаться, потому что во втором-третьем матче надо доказывать, что готов на все сто процентов.

Восемь игроков «Спартака» были вызваны на сборы сборной России. Литвинов провел все два товарищеских матча за национальную команду — против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).