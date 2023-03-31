Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:08

Литвинов о большом количестве игроков «Спартака» в сборной России: «Как будто в родном клубе»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от выступления за сборную России.

— Были дни, чтобы восстановиться после матчей за сборную России, — сказал Литвинов в интервью пресс-службе «Спартака». — Сейчас ощущаю себя на сто процентов.

— Самый памятный момент в матчах за сборную? Когда головой мяч вынесли?

— Да, можно это отметить. Все придали столько значимости этому моменту. Как по мне — это игровая ситуация, в которой каждый защитник поступил бы так же.

— В сборной было много игроков «Спартака». Такое количество партнеров помогало?

— Конечно, как будто дома находимся, в родном клубе. На поле это тоже играло какую-то роль, потому что есть сыгранные связки.

— Для вас это не первые матчи за сборную России. Уже чувствуете себя полноценно своим?

— В этот раз был уже поувереннее, понимал, что надо меньше ошибаться, потому что во втором-третьем матче надо доказывать, что готов на все сто процентов.

Восемь игроков «Спартака» были вызваны на сборы сборной России. Литвинов провел все два товарищеских матча за национальную команду — против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Руслан Литвинов
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская: «Возвращение пива на стадионы станет для них новым импульсом для заработка»

Игнатьев: «Лучший вариант для «Урала» в матче с «Зенитом» — это ничья»