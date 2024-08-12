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Сегодня, 17:08

Литвинов оценил технические навыки Барко

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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал летнюю трансферную кампанию клуба.

«Рад, что Барко, Жозе и Маркиньос присоединились к «Спартаку». Ребята реально стараются и уже помогают команде. Виден их уровень. Барко, пожалуй, произвел наибольшее впечатление. Он начал выделяться с самой первой игры в плане техники и игры один в один», — цитирует Литвинова Legalbet.

Этим летом состав «Спартака» пополнило 4 новых футболиста: вратарь Александр Довбня, аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, бразильский вингер Маркиньос и его соотечественник, форвард Виллиан Жозе.

После 4 туров чемпионата России «Спартак» с 7 очками занимает 5-еместо в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Legalbet
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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