Литвинов отправился на медицинские процедуры после матча с «Балтикой»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил журналистам, что отправился на медицинские процедуры по поводу колена после победы над «Балтикой» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«Ребят, извините, сегодня без интервью. Надо ехать на процедуры по поводу колена. Как игра и главный герой матча? Главное выиграли», — сказал Литвинов.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.