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Сегодня, 10:45

Литвинов — о Медине: «Хороший игрок. Главное, чтобы он помог нам выиграть чемпионство»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как приняли в команде новичка Хесуса Медину и поделился деталями подготовки команды к новому сезоне.

— Нормально, немного пообщались. Хороший игрок. Главное, чтобы он помог нам выиграть чемпионство. Его слова? Футболисты много говорят, не думая. Такое бывает. Думаю, он поможет команде. Левоногий игрок, бьет стандарты, угловые. С одной стороны Квинси, с другой он. Он сделал выбор, перешел в «Спартак», это наша семья. Мы поможем ему влиться в коллектив.

— Помню, ты говорил, что никогда не переедешь в ЦСКА.

— Я говорил, что пока не вижу какие-то переходы в другие клубы, потому что у меня сейчас «Спартак».

— Расскажи, как проходит подготовка к новому сезону. Может, Абаскаль что-то новое привнес.

— Все в стандартном режиме, в зале, на поле, бега. Работаем над выносливостью, над техникой, над тактикой. Сейчас уже больше уделяем времени тактике, перестроениям, работе в обороне, потому после зимней паузы потеряли очень много очков, в ситуациях, когда мы должны были их получать и подниматься вверх турнирной таблицы. Сейчас сделали акцент на перестроениях в обороне, поэтому, надеюсь, у нас будут от этого плоды и в новом сезоне у нас все получится.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года.

Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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