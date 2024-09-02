Литвинов — о судействе матча с «Рубином»: «Ошибки были в обе стороны»

ащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от победы над «Рубином» в 7-м туре РПЛ (1:0).

«Первый тайм тяжелый. Во втором получше стало, «Рубин» подустал. Судейство? Ошибки были в обе стороны, что это обсуждать. Я момента [с пенальти] не видел. Ребята, кто был поближе, сказали, что сто процентов мяч в руку попал. Остальное — трактовки», — сказал Литвинов «РБ Спорт».

После семи туров РПЛ «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 14 очков. Лидирует «Зенит» (17).