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Литвинов — о судействе матча с «Рубином»: «Ошибки были в обе стороны»

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ащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от победы над «Рубином» в 7-м туре РПЛ (1:0).

«Первый тайм тяжелый. Во втором получше стало, «Рубин» подустал. Судейство? Ошибки были в обе стороны, что это обсуждать. Я момента [с пенальти] не видел. Ребята, кто был поближе, сказали, что сто процентов мяч в руку попал. Остальное — трактовки», — сказал Литвинов «РБ Спорт».

После семи туров РПЛ «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 14 очков. Лидирует «Зенит» (17).

Источник: РБ Спорт
Руслан Литвинов
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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