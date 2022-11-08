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Сегодня, 18:26

Литвинов помог закрыть сбор для подопечного благотворительного фонда «Спартак — детям»

Мария Гусева
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов внес необходимый остаток средств в благотворительный фонд «Спартак — детям» на приобретение протеза предплечья для двенадцатилетнего Ивана Семенченко.

«Благодаря помощи всех красно-белых и нашего Руслана юный хоккеист из Воронежской области совсем скоро исполнит свою главную мечту о свободе в движении. Благодарим игрока за добрый поступок и ждем Ваню в гости на нашем стадионе!» — сообщает пресс-служба «Спартака».

Ранее прошел аукцион уникальных ретро-футболок Квинси Промеса и Даниила Денисова, средства с которого также были направлены в благотворительный фонд.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.

Источник: https://spartak.com/news/2022-11-08-ruslan_litvinov_pomog_zakryt_sbor_na_ivana_semenchenko/
Квинси Промес
Руслан Литвинов
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ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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