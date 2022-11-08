Литвинов помог закрыть сбор для подопечного благотворительного фонда «Спартак — детям»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов внес необходимый остаток средств в благотворительный фонд «Спартак — детям» на приобретение протеза предплечья для двенадцатилетнего Ивана Семенченко.

«Благодаря помощи всех красно-белых и нашего Руслана юный хоккеист из Воронежской области совсем скоро исполнит свою главную мечту о свободе в движении. Благодарим игрока за добрый поступок и ждем Ваню в гости на нашем стадионе!» — сообщает пресс-служба «Спартака».

Ранее прошел аукцион уникальных ретро-футболок Квинси Промеса и Даниила Денисова, средства с которого также были направлены в благотворительный фонд.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.