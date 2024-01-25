Литвинов прибыл на сборы «Спартака» и работает индивидуально

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Как стало известно «СЭ», полузащитник московского Спартака Руслан Литвинов присоединился к команде на сборах в ОАЭ.
Футболист прибыл в Дубай отдельно от делегации красно-белых.
Это связано с восстановительными мероприятиями, которые проходит игрок. Как и Томаш Тавареш, в прошлом году перенесший операцию на крестообразной связке колена, Литвинов пока занимается в Дубае по индивидуальной программе.
В сезоне-2023/24 22-летний россиянин принял участие в 16 матчах «Спартака» и не отличился результативными действиями.