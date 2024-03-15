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15 марта, 20:10

Литвинов признался, что не слушал трек Квинси Промеса

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов выразил «СЭ» слова поддержки в адрес одноклубника Квинси Промеса. 

«Трек Промеса не слушал, если честно. Видел, что он что-то выпустил. Но самое главное другое — чтобы Квинси вернулся побыстрее», — сказал Литвинов корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой. 

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

 
Квинси Промес. Baza: Промес попал в ДТП в Дубае еще 15 января

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Зарина Халимхонова

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Литвинов
6
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