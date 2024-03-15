Литвинов признался, что не слушал трек Квинси Промеса

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов выразил «СЭ» слова поддержки в адрес одноклубника Квинси Промеса.

«Трек Промеса не слушал, если честно. Видел, что он что-то выпустил. Но самое главное другое — чтобы Квинси вернулся побыстрее», — сказал Литвинов корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Зарина Халимхонова