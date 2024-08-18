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Сегодня, 20:30

Литвинов — о ситуации в Воронежской области: «Надеюсь, все успокоится»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, что чувствует в отношении ситуации в Воронежской области.

23-летний игрок является уроженцем Воронежа. С 13 августа по распоряжению властей региона в области временно приостановлено проведение массовых мероприятий в целях безопасности. В связи с этим домашний матч 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3) «Факел» провел в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

— Как переживаешь происходящее в Воронеже?

— Тяжело, честно. С родителями и родственниками постоянно на связи. Надеюсь, все успокоится.

— Жизнь там поменялась?

— Нет, в основном ничего не поменялось.

«Спартак» после победы переместился на 4-е место в таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Факел» занимает 16-ю строчку, имея в активе 1 балл.

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