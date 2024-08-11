Литвинов прокомментировал возможное затягивание времени игроками «Ахмата» в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что думает о возможном затягивании времени голкипера «Ахмата» (0:0) Гиорги Шелии в матче 4-го тура РПЛ.

— Не возникало желания подойти к Шелии и сказать: «Давай, хватит уже»?

— Думаю, что судья должен этим заниматься, а не на 90-й минуте желтые карточки раздавать. У нас Селихову в Кубке дают на 63-й, а тут на 90-й человек дает желтую. Я не знаю, как.

— Игроки постоянно затягивали время. В моменте не бесились?

— Это нормально. Это футбол. Я понимаю, что как бы для них ничейный результат — положительный, учитывая, что он на выезде. Знаете, зачастую, когда ты понимаешь, когда футболисты команды соперников посильнее в нападении, которые могут решать моменты, правильным способом будет затянуть время. Это футбол. Я понимаю хитрости, надо все это использовать.