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11 августа, 22:47

Литвинов прокомментировал возможное затягивание времени игроками «Ахмата» в матче со «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что думает о возможном затягивании времени голкипера «Ахмата» (0:0) Гиорги Шелии в матче 4-го тура РПЛ.

— Не возникало желания подойти к Шелии и сказать: «Давай, хватит уже»?

— Думаю, что судья должен этим заниматься, а не на 90-й минуте желтые карточки раздавать. У нас Селихову в Кубке дают на 63-й, а тут на 90-й человек дает желтую. Я не знаю, как.

— Игроки постоянно затягивали время. В моменте не бесились?

— Это нормально. Это футбол. Я понимаю, что как бы для них ничейный результат — положительный, учитывая, что он на выезде. Знаете, зачастую, когда ты понимаешь, когда футболисты команды соперников посильнее в нападении, которые могут решать моменты, правильным способом будет затянуть время. Это футбол. Я понимаю хитрости, надо все это использовать.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.

Руслан Литвинов
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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