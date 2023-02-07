Игрок «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что думает о новичках команды Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше.

— В команде сейчас появилось два новичка: Дуарте и Тавареш. Что можешь о них сказать?

— Ребята постепенно втягиваются в коллектив, а мы им всеми способами помогаем, чтобы этот процесс был проще. Надеюсь, что в скором времени они смогут сказать, что «Спартак» — их вторая семья.

— Кажется, что Дуарте ходит немножко обособленно. Английский он не знает. А по-русски он что-то уже говорит?

— Нет, еще не начал изучать. Мы пытаемся найти к нему подход, выучить слова на его языке, объяснить, как это будет на английском, чтобы можно было подсказывать в игре. Думаю, месяц и уже будет говорить на русском.

— При этом совершенно шикарно говорит Бальде. Интервью дает на русском. Насколько Кейта втянулся?

— Втянулся. Старается, изучает много слов, но фаворит по русскому языку — это Мартинс. Самый настоящий полиглот. Он знает шесть или семь языков и ему настолько все это легко дается. Был случай в Тарасовке, когда у нас был ужин. Он поворачивается к повару и спрашивает: «А это курица». Все проваривается и спрашивают: «Что?». Так что пока что он фаворит в этом плане.

— Когда Джикия говорил про Дуарте, упомянул Жиго, что он тоже не знал языка, что у него лидерские задатки. Действительно Дуарте может стать новым Жиго?

— Надеюсь, да. Поживем — увидим. Надеюсь, все получится.

— Учитывая, что с приходом Дуарте, который рассматривается как игрок основы, тебя тренерский штаб рассматривает уже как центрального полузащитника. Как тебе эта позиция?

— Повторюсь, нет особой роли, где я играю. Главное — быть на поле и помогать в полной мере команде. Но в центре мне нравится больше, эта позиция поинтересней. Посмотрим, как будет.