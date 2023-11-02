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Сегодня, 10:35

Литвинов рассказал, что не жалеет о переходе из «Краснодара» в «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов высказался о том, не жалеет ли он, что ушел из «Краснодара», воспитанником которого является.

«Ищу ли варианты с новым клубом? Думаю только о том, чтобы «Сочи» начал выигрывать. Команда готова бороться за более-менее высокие места. Все для этого есть — осталось найти свою изюминку, с которой и будем выходить и побеждать. Станет ли «Краснодар» чемпионом? Шансы все еще большие, дай им бог. «Зенит» в начале сезона потерял прилично очков. Уже приблизились, но «Краснодар» способен взять титул. Приятно удивлен тем, что ребята идут на таком месте. Жалею ли, что сейчас не в «Краснодаре»? Быть просто в обойме и сидеть на замене — это бы меня не устроило. У меня есть свои амбиции, хочу выходить на поле и прогрессировать. А не сидеть и ждать чего-то», — приводит слова Литвинова Sport24.

22-летний россиянин выступает за «Сочи» с июля 2023 года. За клуб он провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-592287-vospitannik-krasnodara-o-tom-ne-zhaleyetli-o-perekhode-v-khudshuyu-komandu-rpl-ne-ustroiloby-sidet-na-zamene
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Вячеслав Литвинов
0
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