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Сегодня, 11:42

Литвинов рассказал, что планирует встретиться с Промесом во время зимних сборов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о том, планирует ли он встретиться с бывшим одноклубником Квинси Промесом во время сборов команды в ОАЭ.

— Планируешь встретиться с Промесом во время сборов?

— По-любому встретимся. Будем рады его видеть.

— Что думаешь о новом спортивном директоре, общался?

— На сборах представят его. Читал о нем.

— Соперники по сборам, что думаешь?

— Для меня российские клубы — плюс. Все равно форма быстрее набирается в играх. Думаю, это самый идеальный вариант для нас.

«Спартак» выйдет из отпуска 12 января. 14 января после прохождения тестов на функциональную готовность и медицинского обследования красно-белые отправятся в Турцию, где будут жить и тренироваться в одном из отелей Белека. С 25 января по 13 февраля московская команда проведет второй сбор — в ОАЭ.

Квинси Промес
Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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