Литвинов рассказал, как собирается провести отпуск

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как собирается провести отпуск.

«Для меня самый классный отдых — это спокойный отдых в деревне, где-нибудь на речке, с баней. Я планирую поехать в деревню к бабушке и дедушке. Чем занимаюсь в деревне? Хожу на рыбалку. Деревенский отдых он же такой — с утра съездил на рыбалку, днем покушал, помог по хозяйству, а потом уже на речку. Конечно, можно себе еще какие-то занятия придумать. Посмотреть сериал, например, но обычно в деревне вообще не до этого. Постоянно находишься на улице, как-то абстрагируешься от соцсетей. Для меня это идеальный отдых», — приводит слова Литвинова Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 Литвинов сыграл за «Спартак» 34 матча, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.