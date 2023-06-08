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Сегодня, 13:16

Литвинов рассказал, как собирается провести отпуск

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как собирается провести отпуск.

«Для меня самый классный отдых — это спокойный отдых в деревне, где-нибудь на речке, с баней. Я планирую поехать в деревню к бабушке и дедушке. Чем занимаюсь в деревне? Хожу на рыбалку. Деревенский отдых он же такой — с утра съездил на рыбалку, днем покушал, помог по хозяйству, а потом уже на речку. Конечно, можно себе еще какие-то занятия придумать. Посмотреть сериал, например, но обычно в деревне вообще не до этого. Постоянно находишься на улице, как-то абстрагируешься от соцсетей. Для меня это идеальный отдых», — приводит слова Литвинова Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 Литвинов сыграл за «Спартак» 34 матча, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/litvinov-planiruyu-poekhat-v-derevnyu-k-babushke-i-dedushke-eto-dlya-menya-idealnyi-otdykh-257195/
Руслан Литвинов
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