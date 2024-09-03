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Сегодня, 12:46

Литвинов рассказал, как Соболев попрощался с игроками «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов сообщил, как бывший нападающий красно-белых Александр Соболев попрощался с командой,

«Написал в чат, попрощался. Трогательно? Да нормально. Написал в чат, попрощался. Какие вопросы? Он отдельно тренировался, все понимали, что, скорее всего, перейдет. Спокойно отреагировал. Саше желаю только удачи, самое главное — без травм. Это его выбор, решение. Его жизнь. Меня не рассердило это, каждый сам принимает решение», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о переходе Соболева из «Спартака» 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за красно-белых с 2020 года. Он провел за московский клуб 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Руслан Литвинов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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