Литвинов: «Чувствуется, что в Станковиче «сидит» футболист. Его опыт передается нам»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе с главным тренером Деяном Станковичем.

— Станкович — топ?

— Мне очень нравится, как он ведет себя в команде. В какой-то момент может пообщаться с тобой как друг, пошутить. Но как только начинается тренировка — сразу переключается, создает рабочую атмосферу. Впервые сталкиваюсь с человеком, который умеет разделять [такие вещи] и делает это правильно. Чувствуется, что футболист в нем «сидит» — его опыт и уверенность передается каждому и очень заряжает. Меня он правда впечатлил.

— Александр Мостовой уверен: хороший тренер — тот, кто поиграл на топ-уровне.

— Это не всегда так. Не каждый хороший футболист становится великим тренером. Иной раз посредственный игрок вырастает в шикарного тренера. В ситуации со Станковичем совпало: шикарный футболист стал таким же тренером.

В текущем сезоне 23-летний Литвинов провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. Под его руководством команда провела 30 матчей во всех турнирах, одержала 19 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений.