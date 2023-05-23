Литвинов: «У «Спартака» всегда задача — стать чемпионами России»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что игроки красно-белых всегда нацелены на победу в чемпионате России.

«Скажу откровенно: сезон длинный, и все зависит не от одной игры с «Зенитом», а от всех матчей. Количество допущенных ошибок решает исход положения команды в турнирной таблице. Говорить за 30 туров до начала сезона неправильно. Мы должны настраиваться, двигаться по ходу сезона. У нас всегда есть задача — выиграть РПЛ. Нельзя говорить, что этой цели у нас нет», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» досрочно стал чемпионом России. «Спартак» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице.