Сегодня, 13:18
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что игроки красно-белых всегда нацелены на победу в чемпионате России.
«Скажу откровенно: сезон длинный, и все зависит не от одной игры с «Зенитом», а от всех матчей. Количество допущенных ошибок решает исход положения команды в турнирной таблице. Говорить за 30 туров до начала сезона неправильно. Мы должны настраиваться, двигаться по ходу сезона. У нас всегда есть задача — выиграть РПЛ. Нельзя говорить, что этой цели у нас нет», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» досрочно стал чемпионом России. «Спартак» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице.