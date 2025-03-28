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28 марта, 01:00

Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Соболев, Срджан Бабич и Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о разговоре с нападающим «Зенита» Александром Соболевым перед матчем 21-го тура чемпионата России (2:1)

— Перед матчем вы общались с Александром Соболевым — болельщики «Спартака» такое не одобряют.

— Понимаю, что среди болельщиков у него сложился определенный образ. Но когда мы видимся, можем спокойно поболтать, что-то обсудить. Конечно, при переходе из «Спартака» в «Зенит» нужно быть готовым к хейту. Но нам, футболистам, перекинуться парой фраз — совершенно нормально. Было бы странно выйти на поле и не пожать руки.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе прошлого года. С того момента нападающий ни разу не отметился результативными действиями в 15 матчах РПЛ.

Руслан Литвинов.«Большая часть России хочет, чтобы «Спартак» стал чемпионом!» Литвинов — о Станковиче, Соболеве и деревне

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Александр Соболев
Руслан Литвинов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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