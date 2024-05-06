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Сегодня, 21:15

Литвинов: «Абаскаль — психолог, умеет подобрать правильные слова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов вспомнил о работе под руководством Гильермо Абаскаля.

«Какой совет от Абаскаля я запомнил больше всего? Честно, по мысли все говорят примерно одно и то же, просто разными словами. Могут быть какие-то свои цитаты — у всех разный менталитет, но чего-то уникального, думаю, не было. Просто Абаскаль — психолог, умеет подобрать правильные слова и общаться наедине с игроками. Мы часто общались, я всегда спокойно к этому относился — у нас были дружественные отношения», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Испанец тренировал красно-белых с лета 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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