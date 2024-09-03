Литвинов: «Если уходить из «Спартака», то в Европу»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о своем будущем.

«У меня ничего не спрашивали. Честно. Это все без меня прошло. Я был в курсе вопросов по поводу меня. Я многим говорил уже, что если уходить, то рассматривать надо только Европу. Я в «Спартаке» сейчас, доволен. Понятно, что в какие-то моменты меньше игрового времени, но это футбол», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

23-летний футболист является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне он провел 7 матчей за красно-белых во всех турнирах.