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РПЛ

Сегодня, 22:37

Литвинов считает, что баланс сил «Спартака» и «Зенита» уровнялся после летнего трансферного окна

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о раскладе сил в этом сезоне РПЛ.

— Как Соболев оказался капитаном?

— Решение тренера. Он справился в целом. Все понимают, что Саша давно в команде. На поле вел себя как лидер настоящий, подсказывал. Сегодня он приятно удивил.

— Четыре очка до первого места и три до «Зенита» — не катастрофа и вполне отыгрываемое отставание?

— Сезон только начался. Говорить про «Зенит» не вижу смысла. У нас же нет стремления обогнать только «Зенит». «Зенит» может в этом сезоне не станет чемпионом.

— Сейчас они все равно главные фавориты.

— У нас сейчас и «Урал», и «Краснодар» главные фавориты, учитывая, как они играют. Поэтому будем просто стараться сами, разбирать свои ошибки и двигаться дальше.

— Ты согласен с мнением, что после этого трансферного окна баланс сил уровнялся? По отношению к «Зениту».

— Да, пришли сильные игроки. Хесус, Тео, сержант, как его все называют. Я просто тоже читаю СМИ и смеюсь, как все говорят о нем. Конечно, они усилил и думаю, что сейчас можно прийти к чемпионству.

Руслан Литвинов
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ФК Зенит
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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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