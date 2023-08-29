Литвинов считает, что баланс сил «Спартака» и «Зенита» уровнялся после летнего трансферного окна

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о раскладе сил в этом сезоне РПЛ.

— Как Соболев оказался капитаном?

— Решение тренера. Он справился в целом. Все понимают, что Саша давно в команде. На поле вел себя как лидер настоящий, подсказывал. Сегодня он приятно удивил.

— Четыре очка до первого места и три до «Зенита» — не катастрофа и вполне отыгрываемое отставание?

— Сезон только начался. Говорить про «Зенит» не вижу смысла. У нас же нет стремления обогнать только «Зенит». «Зенит» может в этом сезоне не станет чемпионом.

— Сейчас они все равно главные фавориты.

— У нас сейчас и «Урал», и «Краснодар» главные фавориты, учитывая, как они играют. Поэтому будем просто стараться сами, разбирать свои ошибки и двигаться дальше.

— Ты согласен с мнением, что после этого трансферного окна баланс сил уровнялся? По отношению к «Зениту».

— Да, пришли сильные игроки. Хесус, Тео, сержант, как его все называют. Я просто тоже читаю СМИ и смеюсь, как все говорят о нем. Конечно, они усилил и думаю, что сейчас можно прийти к чемпионству.