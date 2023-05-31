Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:53

Литвинов считает, что у «Спартака» остались шансы на второе место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о матче 29-го тура с «Пари НН» (0:0).

«Была возможность выйти на второе место. Все расстроились. Остаются ли шансы на второе место? Конечно. От нас зависит то, что главное — победить в Самаре», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Перед последним, 30-м, туром «Спартак» идет на третьем месте, отставая от занимающего второе место ЦСКА на одно очко. Чтобы стать вторым, «Спартаку» нужна победа в Самаре над «Крыльями Советов» и потеря очков армейцами во встрече с «Ростовом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-litvinov-vse-rasstroeny-posle-igry-s-pari-nn-no-u-spartaka-ostayutsya-shansy-na-vtoroe-mesto/
Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев проиграл по бразильской системе. Обидное фиаско россиянина на «Ролан Гаррос»
Костомарова готовят к протезированию. Олимпийский чемпион в нестабильном настроении
Прощай, солярка: почему дизельные машины теряют популярность
Профессор из США заявил о 100% вероятности посещения Земли пришельцами
Авиация РФ нанесла удар по 1-й бригаде спецназначения Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Колосков заявил, что ему неинтересна борьба за второе место в РПЛ
Билялетдинов поделился мнением о медальной гонке в РПЛ
В «Оренбурге» заявили об отсутствии интереса со стороны «Динамо» к Личке
Спортивный директор «Оренбурга» о будущем Лички: «В наш клуб никто не обращался»
Спортивный директор «Оренбурга»: «Мы думали, что сезон будет сложнее»
Кто сыграет в стыках за РПЛ? Юный московский клуб и лучшая команда Сибири
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Основатель «Амкала»: «Любой клуб из медиалиги, который сейчас попадет в РПЛ, будет бороться за выживание»

В «Оренбурге» заявили об отсутствии интереса со стороны «Динамо» к Личке