Литвинов считает, что у «Спартака» остались шансы на второе место в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о матче 29-го тура с «Пари НН» (0:0).

«Была возможность выйти на второе место. Все расстроились. Остаются ли шансы на второе место? Конечно. От нас зависит то, что главное — победить в Самаре», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Перед последним, 30-м, туром «Спартак» идет на третьем месте, отставая от занимающего второе место ЦСКА на одно очко. Чтобы стать вторым, «Спартаку» нужна победа в Самаре над «Крыльями Советов» и потеря очков армейцами во встрече с «Ростовом».