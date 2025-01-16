Литвинов считает, что Угальде может заиграть в «ПСЖ»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о потенциале нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

— Может ли Угальде заиграть в Англии или в «ПСЖ»?

— Спокойно, я думаю. Мне, если честно, очень нравится такой типаж нападающих. Понятное дело, первое время у него что-то не получалось и, может быть, надо было привыкнуть к стране, к футболу, который тут и к менталитету, который есть у русских футболистов. Сейчас он уже спокойно себя чувствует. Сами видели, что Манфред сделал осенью. Я правда верю, что он может заиграть в Европе и выступать в топ-команде.

22-летний Угальде присоединился к московскому клубу в январе 2024 года, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллиона евро.