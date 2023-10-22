Литвинов сравнил Абаскаля с персонажем сериала «Тед Лассо»

Сегодня, 18:50
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль стал похож на главного героя сериала «Тед Лассо» после того, как отрастил усы.
— У Гильермо теперь усы. Как вы отреагировали?
— Сериал «Тед Лассо» смотрели? Вот и тут так же. Думаю, похож. Он что?то решил изменить в себе, сделать новый имидж. На фарт. Мне кажется, что ему идет. Смотрится нормально.
Сериал «Тед Лассо» рассказывает о работе тренера по американскому футболу, который начинает работать в обычном футбольном клубе в Англии. Главный персонаж в сериале имеет густые усы.