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Сегодня, 18:50

Литвинов сравнил Абаскаля с персонажем сериала «Тед Лассо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль стал похож на главного героя сериала «Тед Лассо» после того, как отрастил усы.

— У Гильермо теперь усы. Как вы отреагировали?

— Сериал «Тед Лассо» смотрели? Вот и тут так же. Думаю, похож. Он что?то решил изменить в себе, сделать новый имидж. На фарт. Мне кажется, что ему идет. Смотрится нормально.

Сериал «Тед Лассо» рассказывает о работе тренера по американскому футболу, который начинает работать в обычном футбольном клубе в Англии. Главный персонаж в сериале имеет густые усы.

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