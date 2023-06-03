Литвинов высказался о красной карточке Джикии в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о красной карточке Георгия Джикии в матче 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

— Абаскаль очень жестко высказался по поводу удаления Соболева. Сегодня Джикия получил со скамейки абсолютно недопустимую карточку и пропустит первую игру следующего сезона. В раздевалке Гильермо уже говорил что-то об этом по горячим следам?

— Да нет, нет смысла разговаривать об этом, потому что для нас задача была выиграть, а не обсуждать красные карточки. Думаю, они потом пообщаются сами. Георгий как капитан просто не мог оставить такие моменты, которые просто несправедливые. Он видел все со стороны. Когда ты сам участвуешь в моментах, не можешь объективно оценивать и принимать какие-то решения. Но он видел со стороны. Думаю, он, может, где-то был и прав.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).