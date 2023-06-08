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Сегодня, 19:06

Литвинов заявил, что позвал бы в «Спартак» Холанда или Роналду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что позвал бы в красно-белый клуб Эрлина Холанна или Криштиану Роналду.

«Если бы была возможность пригласить в «Спартак» любого футболиста? Холанна или Роналду! Не из-за того, что они нужны нам на поле, а просто хочется поиграть с ними в карьере вместе», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Эрлинг Холанда с июля 2022 года выступает за «Манчестер Сити», а Криштиану Роналду в декабре прошлого года заключил контракт с саудовским «Аль-Наср».

«Спартак» завершил сезон-2022/2023 на третьем месте в чемпионате России. Руслан Литвинов в минувшем сезоне забил 3 мяча, а также отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-litvinov-pozval-by-v-spartak-holanda-ili-ronaldu/
Криштиану Роналду
Руслан Литвинов
Эрлин Холанн
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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